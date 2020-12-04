عاطل ونفسه يمثل.. معلومات عن "مصطفى" صاحب فيديو التشهير

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تصدر الشاب مصطفى، المعروف إعلاميًا بصاحب مقطع التشهير بفتاة ليلة زفافها ترند جوجل، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بحسابه والقبض عليه، قبل أن يخرج مؤكدًا أنه مشهد ساخر وغير حقيقي.

ويرص "هن" معلومات عن صاحب فيديو التشهير

يُدعى مصطفى بخشة.

يبلغ من العمر 22 عاما.

حاصل على بكارليوس تجارة جامعة كفر الشيخ.

عاطل ويبحث عن فرصة عمل.

يسعى للتمثيل، ويقدم بعض الفيديوهات المصورة عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

لديه 44 متابعا فقط عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاب يشهر بفتاة في يوم زفافها

يذكر أن مقطع فيديو تداول عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" رصد لحظة تشهيره بالفتاة، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع: "جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وفي مقطع فيديو آخر نشره الشاب مصطفى بخشة، تحدث من خلاله عن حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وقال "بخشة" في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وهاجم مصطفى بخشة الشاب المعروف إعلاميًا بفيديو "سماح"، رواد السوشيال ميديا بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.