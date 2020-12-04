صورة لـ بسنت نور الدين تثير الجدل: "هتلقعي الحجاب أمتى"

علاقات و مجتمع

"مع الجميلة جميلة عوض.. مبسوطة أن اتعرفنا.. مبسوطة أنك بتحبي فيديوهاتي" صورة نشرتها اليوتيوبر والمرشدة السياحية بسنت نور الدين، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، من خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي أقيم مساء الأربعاء.

ظهرت "بسنت" في الصورة وهي مرتدية فستانها الواسع والطويل، مع الحجاب الستان، ذو الصيحة "السورية" التقليدية، مع مكياج بسيط للغاية، كانت برفقتها الفنانة جميلة عوض، ورغم تعليقها البسيط على الصورة لكنها تلقت تعليقات مثيرة للجدل من متابعيها.

وانقسمت تعليقات متابعي "بسنت" إلى المعجب بظهورها البسيط والمحتشم، وبين المتعجب من حضورها للمهرجان: "أنت بتلعبي بالنار وبتغامري بكل اللي عملتيه في السنين اللي فاتت مع متابعيك ومحبيك.. خلي بالك من الآية الكريمة فتزل قدم بعد ثبوتها" "خلي بالك من نفسك ومن فتنة الوسط ده.. ربنا يثبتك يارب".

ومن ضمن التعليقات أيضًا: "مابلاش السكة دي ماحدش كبير عالفتن ربنا يبعدك عنهم ويثبتك على حجابك ومانتصدمش فيكي"، بينما أضاف حساب آخر "نفسي أعرف ليه روحتي المهرجان لا أنت زيهم ولا هما زيك"، وفي تعليقات أخرى "بدأتي مرحلة الهلس العلني" "هتلقعي الحجاب أمتى".

بسنت نورالدين في مهرجان القاهرة السينمائي

وكانت اليوتيوبر والمرشدة السياحية، بسنت نور الدين، حضرت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي أقيمت مساء الأربعاء في دار الأوبرا المصرية.

وظهرت "بسنت" بفستان واسع وطويل، تميز بفتحة الـ"v" مرتدية معه سترة بلون الأوف وايت، كما اعتمدت على الحجاب الستان، باستايل "اللفة السورية" التقليدية، مع مكياج بسيط للغاية.

ويأتي ظهور بسنت، بالتوازي مع إعلان طليقها السابق الداعية معز مسعود، ارتباطه رسميا بالفنانة حلا شيحة، عقب انفصاله عن الفنانة شيري عادل، التي تزوجها بعد بسنت نورالدين.