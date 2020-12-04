أوكا يحتفل بعيد ميلاد زوجته مي كساب: ربنا يخليكي ليا

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احتفل مغني المهرجانات "أوكا" بعيد ميلاد زوجته الفنانة مي كساب؛ والذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل 8 ديسمبر، مؤكدا أنه سعى لأن يكون أول شخص يحتفل بعيد ميلادها.

ونشر أوكا صورة تجمعه بمي كساب معلقا: "كل سنة وأنت طيبة يا قلبي وعقبال مليون سنة، ويارب تفضلي دايما بخير وواقفه في ضهري، بحبك وربنا يخليكي ليا، أنا وعيالك يا أم العيال، قولتلك أهو كل سنة وأنت طيبة قبل أي حد".

وفي سبتمبر الماضي دعمت الفنانة مي كساب، زوجها مطرب المهرجانات محمد صلاح الشهير بـ"أوكا"، وذلك بالتزامن مع طرحه أغنية جديدة تحمل اسم "اتدلع".

ونشرت "مي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر الأغنية، ساخرة بقولها: "أغنية الجيل وكل جيل.. 1991.. الجيل اللي اتدلع.. وربنا يسامح جوزي على الشنب ده.. يخلص الكليب وهيتحلق على طول.. مبروك يا حبيبي ربنا يديك على قد تعبك ومجهودك.. 1991 قريبًا بالأسواق".

وكان مغنى المهرجانات "أوكا"، قد شارك جمهوره بصورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بالتزامن مع طرحه أغنية جديدة تحمل اسم "اتدلع"، وظهر "أوكا" على بوستر الأغنية، الذي يُشبه بوستر شرائط الكاسيت، بمظهر مختلف أقرب إلى فترة التسعينيات، لا سيما وأن الألبوم يحمل اسم "1991"، كما ظهر بشارب قصير.

وأثار بوستر الأغنية، جدلًأ واسعًا فور طرحه عبر منصات "السوشيال ميديا"، إذ علق أحد المتابعين قائلًا: "البوستر بيقول في جمدان"، فيما قال آخر: "يا أوكا عاوزين نسمع الأغنية والله مش كده".