سلمى الشيمي توجه رسالة بشأن سيشن سقارة: عايزة أعيش حياتي

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طالبت سلمى الشيمي، الموديل صاحبة جلسة تصوير "سيشن" منطقة سقارة الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدم فتح الموضوع مرة أخرى، خاصة أنه تسبب لها في أذى نفسي، مؤكدة احترامها لجميع الآراء التي تناولت الموضوع.

وكتبت سلمى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورًا جاء نصه كالآتي:

"شكرا لكل الناس اللي وقفت جنبي، حابه أشكر كل الناس سواء اللي وقف جنبي أو اللي هاجمني؛ لكن في الآخر أنا بشر ممكن يكّون اللي بعمله غيري يشوفه صح وممكن غيري يكّون شايفه غلط، ولكن في الآخر أنا بحترم كل الناس وبحترم كل الآراء وبحترم أسرتي جدا، ومش عايزه حد يزعل مني، أنا اتصورت زي أي شخص ممكن يتصور، بطلب من الجميع يقفل الموضوع لأني اتأذيت نفسيا".

وأضافت: "أنا زي أي بنت عايزة أعيش حياتي من غير ما حد يضايقني أو يقول كلام مش صح عني، وفي الآخر رجاء نقفل موضوع دا بلاش تبقوا سبب في خراب حياة غيرك؛ كلنا معرضين لضيقة، أنا في بداية حياتي وعاوزة أكملها بلاش تكونوا سبب في نهايتها، شكرا".

الموديل سلمى الشيمي تثير أزمة بعد جلسة تصوير في منطقة سقارة

وأثارت الموديل سلمى الشيمي، جدلاً خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد جلسة تصوير "سيشن" في منطقة سقارة.

وغادرت سلمى الشيمي قسم شرطة البدرشين بعد أن تبين من الفحص الجنائي، أنها ليست مطلوبة في أي قضايا أخرى أو صادر بحقها أي أحكام جنائية.

وسددت سلمى الشيمي قيمة الكفالة المقررة من النيابة العامة وقيمتها 500 جنيه، ونسبت النيابة للمتهمة تهمة "تصوير صور فوتوغرافية داخل منطقة سقارة الأثرية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة".

وقالت سلمى الشيمي خلال التحقيق معها أمام النيابة الكلية في جنوب الجيزة قبل قليل: "أنا دخلت المنطقة الأثرية في سقارة بطريقة قانونية، يعني كان معايا تذكرة، وكنت لابسة ملابس محتشمة عبارة عن عباءة، وكمان كان معايا إذن بالتصوير، يعني معملتش حاجة غلط ولا خالفت القانون".