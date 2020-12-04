صاحب فيديو التشهير في رسالة لـ"سماح": "أقسم بالله مراتي"

علاقات و مجتمع

في غضون ساعات، تصدر "مصطفى بخشة" صاحب مقطع التشهير المزعوم، محركات البحث على الإنترنت، وسط ردود أفعال متباينة بين الساخط على فعله والمدافع عنه، بحجة أنه مجرد مقطع تمثيلي ساخر.

وتعرض الشاب لموجة انتقادات لاذعة، بعدما ظهر وهو يشهر بفتاة تُدعى "سماح شهاب" ليلة عقد قرانها، من أسفل عقارها، قائلًا: "كانت ماشية معايا 4 سنين وهبوظلها الجوازة".

وسرعان ما خرج "مصطفى" يعتذر، موضحًا أن المقطع "تمثيلية" قام بها بصحبة أصدقائه، وإنه لا يوجد بنت بهذا الاسم من الأساس.

صاحب فيديو التشهير يوجه رسالة لـ"سماح"

بالبحث في حساب الشاب، الذي زعم أنه لا يوجد فتاة بهذا الاسم، على "فيسبوك"، تبين أنه وجه رسالة، إلى فتاة تحمل نفس الاسم "سماح شهاب" بتاريخ 3 أكتوبر، إذ دون: "بحبك يا بت أقسم بالله مراتي".

حقيقة فيديو التشهير

كشف مصطفى بخشة، الشاب الذي نشر فيديو وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره، عن حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وقال "بخشة" في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه، وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، معلقا "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي، وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد، وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي، والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل، والمفروض ده حتة من فيلم يعني، أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وهاجم بخشة، الشعب المصري، بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.

وكتب "مصطفى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شعب مريض للأسف ما بيصدق يزيط".