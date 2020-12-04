مصطفى درويش بعد تعليق "بخشة" على فيديو التشهير بسماح: لازم عقابك يبقى مضاعف

علاقات و مجتمع

جدل كبير تسبب فيه فيديو الفتاة "سماح" التي تعرضت للتشهير في يوم زفافها، من شاب يدعى مصطفى بخشة، وبعدها خرج الشاب في فيديو آخر زعم من خلاله أن ما حدث كان "هزار".

وبدوره، علق الفنان مصطفى درويش، عبر صفحته على "فيسبوك" قائلًا: "مش معنى أن العاق ده طلع لايف دلوقتي يقول كنا بنهزر وأن أهله مشتركين معاه في الموضوع أنه ما يتعاقبش بالعكس ده لازم يتعاقب عقاب مضاعف عشان اللعب بمشاعر الناس مش لعبة.. وعشان اللي هيقلدوه ويؤذوا بناتنا يبقوا عارفين أن الموضوع مش لعبة يخرب بيت التريندات اللي جننت الناس".

وكان "درويش" نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للشاب معلقًا عليها: "يا ريت البنت وأسرتها يتمسكوا بحقهم في القصاص من الشخص ده اللي شهر بيهم وكسر فرحتهم عشان يبقى عبرة لأي حد، وأي محامين مستشاري القانوني موجود ومن غير ما أكلفكم حاجة خالص البنت دي أختي يالا وأنا اللي هقفلها في فرحها ووريني رجولتك أنت واللي معاك".

شاب يشهر بفتاة في يوم زفافها

ويذكر أن مقطع فيديو تداول عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" رصد لحظة تشهيره بالفتاة، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع: "جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وفي مقطع فيديو آخر نشره الشاب مصطفى بخشة، تحدث من خلاله عن حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وقال "بخشة" في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وهاجم مصطفى بخشة الشاب المعروف إعلاميًا بفيديو "سماح"، الشعب المصري بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.