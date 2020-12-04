محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت خبيرة الأثاث والديكور الألمانية نيكوليته ناومان إن المكرمية تتربع على عرش الديكورات المنزلية هذا الشتاء لتضفي على المنزل طابعا بوهيميا فريدا.
وأوضحت ناومان أنه يمكن استخدام المكرمية بطرق مختلفة، على سبيل المثال كقطعة ديكور فوق السرير بغرفة النوم أو تعليقها على الحائط فوق مقعد أو أريكة أو لتزيين إصيص النبات المُعلق، وذلك لإضفاء طابع الأصالة على المكان.
ولمزيد من الجاذبية يمكن استخدام المكرمية المرصعة باللآليء أو المزدانة بالريش لإضفاء لمسة أناقة وفخامة على المكان.
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