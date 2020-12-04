ما أخطر فترة يمر بها مريض كورونا؟.. طبيب يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
يؤثر فيروس في الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة، ويعاني معظم الذين يصابون به أعراضًا طفيفة إلى متوسطة ويشفون من دون دخول المستشفى.
وحدد الطبيب الأوكراني أندري بينكوف الفترة الأكثر خطورة بالنسبة للمرضى بعدوى "كوفيد – 19".
ولفت بينكوف في مقابلة صحفية إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بيومي 9-10، حين يظهر ضيق في التنفس، وتتجلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.
ورأى الطبيب أن مثل هذه الحالة الطارئة كقاعدة عامة، لا ترتبط بالعمليات البكتيرية، ولكن برد الفعل المفرط من قبل جهاز المناعة، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وأكد الطبيب المختص بأمراض الجهاز التنفسي أن المريض قد يعاني في الأسبوع الثاني من تغيرات مناعية جديدة في الدم، ويشهد زيادة في جميع مؤشرات ردود الفعل من الالتهاب.
وقال بينكوف في السياق ذاته: "تبدأ عاصفة السيتوكين بعد الأسبوع الأول من المرض، وغالبا ما يكون الاستشفاء ضروريا في هذا الوقت".
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