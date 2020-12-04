تفاصيل تعذيب رجل لأمه في الدقهلية: "حابسها وبيضربها كل يوم" (فيديو)

علاقات و مجتمع

واقعة مؤلمة، لرجل تجرد من معاني الإنسانية، ضرب بكل ماقدمته والدته له عرض الحائط، ليقرر التخلص منها عن طريق الإهانات والضرب والتعذيب، بل وحبسها دون نقود أو ملابس أو حتى طعام.

مقطع فيديو قصير، أظهر السيدة المسنة "أم سيد" وهي ترتجف من البرد، وتشكو ألم جسدها من الضرب المُبرح التي تتعرض له على يد نجلها، القاطن بإحدى مراكز الدقهلية، حيث ظهرت الأم، وهي تتحدث بخوف، مؤكدة أن ابنها طردها من المنزل، ويعتدي عليها بالضرب باستمرار، دون أن يترك لها أي طعام أو حتى ملابس ثقيلة تحميها من البرد.

وقالت السيدة المُسنة: "هو وحش مبيسألش حتى عني، تعبانة وجسمي بيوجعني، مش هاين عليا أقول إنه بيضربني".

وأشارت السيدة إلى أنه لا يوجد شخص يتحدث معه لإنقاذها، قائلة: "مفيش فايدة".

تفاصيل تعذيب رجل لأمه في الدقهلية

من جانبها، كشفت "علياء محمد" صاحبة المقطع، التي نقلت قصة السيدة المُسنة بكاميرا هاتفها، تفاصيل تعذيبها، قائلة: "ابنها مش صغير ده عنده أحفاد، يعني الأم سنها كبير أوي، حابسها في أوضة في الدور الأرضي، وسايبها هتنشف من البرد بجلابية خفيفة".

وتابعت "علياء" خلال حديثها لـ "هن": "الست بتزحف من كتر الضرب مش قادرة تمشي، وبياخد منها المعاش كل شهر 1100 جنيه، ويضربها ويسيبها حتى من غير أكل".

وتكمل: "بيضربها كل يوم قدام الجيران 3 مرات في اليوم، ومش بيهمه حد".

واختتمت: "هي مش عاوزة مساعدات مادية، هي عاوزة ابنها يقف عند حده، وحد يحميها منه".