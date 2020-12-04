منة جاب الله: إلهام شاهين مش حما خالص.. والفنانة ترد: هحاول أجرب

علاقات و مجتمع

قالت منة جاب الله، زوجة الفنان أمير شاهين، إن شقيقة زوجها، الفنانة إلهام شاهين، لا تعاملها مثل "الحما"، مؤكدة: "هي مش حما خالص"، لترد الفنانة: "هحاول أجرب".

وأضافت "جاب الله"، في لقاء مع برنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أن إلهام شاهين، رفعت عنهما عبئا كبيرا، حيث تولت مسألة تجهيز منزل الزوجية، موضحة: "وضبت البيت على مزاجها ومزاجي.. لأن مكانش فيه وقت نعمل حاجة".

وأوضحت، أنها تعمل مونتيرة في السينما، وسبق أن عملت في مسلسل "الجماعة"، ومسلسل "نصيبي وقسمتك".

وأشارت إلى أنه إذا حدث خلاف بينها وبين زوجها، تقف في صفها، موضحة: "هتيجي معايا طبعا"، لترد إلهام شاهين: "أنا دايما مع الست.. وعيلتي كلها عارفة كدة".

أما الفنانة إلهام شاهين، فقالت: "منة بنت جميلة.. وعيلتها جميلة، ومامتها شبه مامتي.. وحبينا بعض، وحسينا إن مفيش حد غريب دخل العيلة، وتحسي إنها عيلة واحدة.. وأمير كان خايف من فكرة الجواز، وعلشان كدة لما قالي عايز اتجوز، قولتله: تتجوز في أسبوع، وكان نفسي جدًا يتجوزها، وكنت فرحانة جدا له، وكل ما أشوف بنت حلوة أقولها تعالي أجوزك أمير.. وكان بيقول: هو إنتي بتدللي عليا!"

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الليلة، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث يتحدثون عن بعض الأمور الشخصية، وأيضا فيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير.

وتتحدث إلهام شاهين أيضا، عن حياتها الخاصة، ومشاعرها وطبيعة حياتها بعد زوج شقيقها الفنان أمير شاهين.