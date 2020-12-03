إطلالة ساحرة لـ نادين نجيم بعد عملية التجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهرت الفنانة نادين نجيم بلوك عصري وأنيق وبشرة نضرة في أول ظهور لها تلفزيونياً بعد خضوعها لعملية تجميل نتيجة حادث انفجار بيروت. ارتدت نادين بدلة باللون الزيتي، مكونة من بليزر بجيوب كبيرة تم إقفالها بواسطة حزام عريض باللون البيج، أما التنورة فتميزت بالطيات. واعتمدت حذاء ستيليتو باللون الأصفر الخردلي، واختارت إكسسوارات مكونة من قلادات متعددة الطبقات، تميزت أحدها بالحبيبات الخضراء والذهبية. واختارت تصفيفة الشعر الويفي بتموجات عريضة مع الغرة المنقسمة إلى جانبين، ومكياج ناعم ارتكز على ظلال العيون الناعم البراق، البرونزر وأحمر الشفاه الحيادي.

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