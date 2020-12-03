تاني أيام مهرجان القاهرة.. إطلالات نجمات الفن متنوعة وغريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_محمود عبد الناصر

تألقت العديد من نجمات الفن في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي، وتنوعت الإطلالات ما بين الجريئة والغريبة والجميلة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم، أبرز إطلالات النجمات في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي.

_ ميساء مغربي:

ارتدت الفنانة ميساء بدلة باللون الأسود، بأكمام طويلة، مزينة بالتطريز ونسقت أسفلها شميز وكلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الفرعوني، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

_ بسنت شوقي:

ارتدت جامبسوت باللون الأسود مفتوح من منتصف الصدر علي شكل حرف "V”، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وإكسسوارت ماسية مكونة من عقد باللون السيلفر وحلق من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً واختارت "كلاتش" باللون السيلفر.

_ تارا عماد:

ارتدت الفنانة تارا هاف ستومك، باللون الموف، بكاب طويل، مع بنطلون بنفسجي مزيناً بالكشاكش، واختارت تصفيفة الشعرالمرفوع لأعلي، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود، ونسقت مع الإطلالة كلاتش ميتاليك فضي، وحذاء مفتوح بنفس اللون.

_ ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلي فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا برسومات هندسية باللون الأبيض، بقصة واسعة.واختارت تصفيفة الشعرالويفي المنسدل للخلف، مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية، مع أحمر شفاه صارخ.ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات متعددة، وكلاتش باللون الأسود.

_ مريم الخشت:

وارتدت الفنانة مريم طويل باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، و اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

_ إيمان العاصي:

ارتدت الفنانة إيمان فستان قصير مزيج بين اللون الأسود والكافية، تميز الفستان بأكمام وفتحة عند منطقة الصدر.واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون النبيتي.

_ ريا أبي راشد:

ارتدت الإعلامية ريا فستاناً طويلا، باللون الأبيض، بصيحة one should، مزينا بالكامل بالتطريزات الناعمة، بقصة mermaid، واختارت تصفيفة الشعرالويفي المنسدل على أحدي الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان الترابية، و اعتمدت كلاتش ميتاليك، مع إكسسوارات ماسية ناعمة.