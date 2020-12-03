بسنت شوقي بجامبسوت جرئ في اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان محمد
تصوير- محمود عبد الناصر
اطلّت الفنانة بسنت شوقي في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42 بإطلالة ناعمة وهادئة، حيث ارتدت جامبسوت باللون الأسود مفتوح من منتصف الصدر علي شكل حرف "V”
ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وإكسسوارت ماسية مكونة من عقد باللون السيلفر وحلق من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً واختارت "كلاتش" باللون السيلفر.
أنطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم. وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي..
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