بإطلالة غريبة.. تارا عماد في تاني أيام القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت تارا عماد خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، بإطلالة غريبة.

ارتدت تارا هاف ستومك، باللون الموف، بكاب طويل، مع بنطلون بنفسجي مزيناً بالكشاكش.

واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلي، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش ميتاليك فضي، وحذاء مفتوح بنفس اللون.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.