ليلي علوي بإطلالة ناعمة في تاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير_ محمود عبد الناصر ظهرت الفنانة ليلي علوي خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، بفستان قصير. ارتدت ليلي فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا برسومات هندسية باللون الأبيض، بقصة واسعة. واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل للخلف، مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الترابية، مع أحمر شفاه صارخ. ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات متعددة، وكلاتش باللون الأسود.

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