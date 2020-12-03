كيف بدت ليدي فوزازا أنيقة بالنقوش البرية بدون تكلّف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:46 مساءً - تخشى السيدات ارتداء النقوش البرية بشكل عام، لأنّها مزدحمة بالتفاصيل فكلما صغرت الرسوم كلما كان المظهر أفضل. ولكن الفتيات الكلاسيكيات يبتعدن عن هذا المظهر وقلّة من المؤثرات والنجمات ينسّقن هذه الصيحة بنجاح. برزت ليدي فوزازا أي العنود بدر بارتداء تلك النقوش البرية بنجاح، فهي بارعة في استعمالها من دون أن يبدو مظهرها مبتذلاً. فكيف نجحت فيما فشل الغالبية في اتباع هذه الصيحة؟



إليك ثماني حِيَل تعتمدها ليدي فوزاز في ارتداء النقوش البرية

ليدي فوزاز





الحيلة (1): تحرص العنود بدر المعروفة بـ"ليدي فوزازا" كما ذكرنا على اختيار النقوش الناعمة والدقيقة ليبدو المظهر عصرياً وراقياً. أنظري مثلاً الى فستانها الذي اختارته من ماركة "مانغو" باللون الكاكي المطبّع بالنقوش البرية. ولإحداث تأثير عصري ترفقه إما بجزمة combat أو بجزمة كاوبوي قصيرة من جلد التمساح أو الثعبان، أو تتبنى الجزمة الطويلة الواسعة التي تتدلى ثنياتها الى الأسفل.



الحيلة (2): تعتمد على قطعة واحدة في تنسيق اللوك من هذه الصيحة فإذا اختارت التوب المطرزة بالدانتيل والمطبّعة بالنقوش تختار القطع الأخرى موحدة لكي تحافظ على مظهر منسّق بعناية.



الحيلة (3): أما إذا اختارت حذاء بنقش الحمار الوحشي الصارخ فهي ترتديه مع طقم كلاسيكي قاتم وحقيبة cross body لكسر رتابة اللون وتسليط الضوء على القطعة الأبرز، اي ما نسميه في الستايلنغ بـ IT accessory وهي القطعة الأساسية التي نبني عليها اللوك.





الحيلة (4):إذا كان الفستان المطبّع طويلاً فهي تكسره بسترة بليزر محايدة للتخفيف من تطبيعاته، وتُتبعه بحقيبة تحمل على الكتف تتميز بلون قوي ليجذب العين إليها.



الحيلة (5): أما إذا اختارت ارتداء قميص حريري مطبّع بالنقوش البرية، فهي تنسّقه مع سروال جلدي قاتم لإحداث توازن في المظهر.



الحيلة (6): كما تعتمد على مكياج ترابي برونزي مع تركيز على الرموش والظلال وتحافظ على بشرة نيود وأحمر شفاه شبه باهت.



الحيلة (7): وتسرّح شعرها بطريقة بوهيمية عصرية فالخصلات الملفوفة والمجعّدة تنسدل بحرية من دون تكلّف.



الحيلة (8): وتعتمد ليدي فوزازا على صيحة layered necklaces فنراها تُكثِر من ارتداء السّلاسل الناعمة حول عنقها وهي متفاوتة الطول لإضفاء مظهر boho chic كما سبق وذكرنا.



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كيف نحصل على إطلالتها الرائعة؟

ليدي فوزازا



إخترنا لك من ماركات تسوق رائدة تتميز بأسعار مقبولة لتتألقي كما العنود بدر في هذه الصيحة. إليك ما يلي:

فستان مطبع بالنقوش البرية من "مانغو" باللون الأخضر.

سترة بلايزر بلون خردلي من ماركة "زارا"

جزمة جلدية بنية من ماركة "مانغو"

حقيبة تستطيعين حملها باليد أو على الكتف او بطريقة cross body من ماركة "مانغو".

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