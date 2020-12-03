مايا دياب تتألق بتاج من الورود لمناسبة عيدها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:46 مساءً - نشرت النجمة المتألقة مايا دياب صورة لها مرتدية فستاناً ذهبياً من ماركة #فرساتشي وحذاء من #كريستيان_لوبوتان لمناسبة عيد ميلادها كما كتبت عند أسفل الصورة فهي من مواليد برج العقرب. الخبير داني كامل بمكياجها واعتنى المزين إيلي خوري بتسريحتها وكللت مايا شهرها بتاج من الورود الملونة من تصميم شركة wild willow لصاحبتها ثريا حاتم. كما تولى منسق الأزياء جف عون ستايل النجمة التي خضعت للمناسبة لجلسة تصويرية خاصة بعدسة karl photography للمبدع كارل داغر.

مايا دياب



لم تصر النجمة مايا دياب على ارتداء اللون الذهبي؟

مايا دياب



من المعلوم ان مايا دياب مولعة بهذا اللون لذا جاء خيارها مناسباً فماركة فرساتشي معروفة بازيائها المستوحاة من زمن الإغريق وتعتمد الفساتين الميتاليكية. يليق اللون الذهبي بمايا نظراً لبشرتها البرونزية وسعرها البلاتيني لذا فغالبية غطلالاتها الناجحة تكون إما بالذهبي أو الأبيض وقد سحرتنا بإطلالة إغريقية الطراز مؤخراً فلقد ارتدت من تنسيق جف عون فستاناً أبيض مع أكسسوارات ذهبية. وإذا تمعنّا في إطلالاتها الذهبية نجد أنها أجمل إطلالات تسجّلها وهي تحمل بصمات جف عون وتوقيع المصمم العالمي نيكولا جبران.

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كيف تحصلين على إطلالة شبيهة بالنجمة مايا دياب؟

فرساتشي



يمكنك أن تتسوّفي فستاناً ذهبياً من دار فرساتشي وقد اخترنا لك فستاناً رائعاً مع حذاء من كريستيان لوبوتان مرصع بالشواروفسكي ومصنوع من مادة شفافة. لم تظهر مايا دياب بحقيبة ولكننا اخترنا حقائب مبدعة ربما تكون الخيار الأقرب الى مايا التي يعرف عنها حيها للتصاميم غير المألوفة فهي تكره الروتين والخيارات الآمنة التي قد تلجأ إليها بعض النجمات خوفاً من ردة فعل الجمهور.

أما إذا اردت خيارات اقل كلفة من فستان فرساتشي الذي يقترب سهرع من 20.000 دولار أميركي، يمكنك الاختيار من الباقة التي أعددناها لك من موقع lyst وهي:

غالفن لندن



فستان من "غالفن لندن"

صندل مفتوح من غوتشي

حقيبة من لولو غينيس



الإطلالة الثانية:

جوناثان سيمخاي



فستان من جوناثان سيمخاي لدى موقع farfetch.com

حذاء مقفول من فرساتشي تجدينه لدى موقع lyst.com

حقيبة من أنيا هندمارش تجدينها لدى موقع outnet.com

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