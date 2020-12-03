موديلات أقراط موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:46 مساءً - تمثّلت أحدث تصميمات أقراط شتاء 2021 في اللؤلؤ الذي طغى على أغلب الموديلات والأقراط الطويلة التي تصل إلى الكتف وتتخطاه، موضة القرط الواحد والموديل الذي يغطي كامل الأذن.

شاهدي أجمل موديلات الأقراط التي جلبناها لكِ من مجموعات الأزياء الجاهزة واختاري الموديل الذي يناسب شكل وجهك.



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أقراط مرصعة باللؤلؤ موضة شتاء 2021

Prabal Gurung



زين اللؤلؤ هذا العام أغلب الاكسسوارات حتى الأقراط على اختلاف اشكالها، أحببنا أقراط الثريا التي زينت اطلالات عارضات ماركة إرديم Erdem والتي أزدانت باللؤلؤ، أيضًا أقراط الهوب hoop earrings من مجموعة برابال غورونغ Prabal Gurung، يُفضل إعتماد هذه التصميمات مع فساتين بسيطة من دون تطريز.











أقراط تغطي الأذن موضة الموسم

DOLCE &GABBANA



بالنظر إلى مجموعات شتاء 2021 سنلاحظ بزوغ نجم الأقراط التي تغطي كامل الأذن والتي سبق وحققت رواجًا كبيرًا في مواسم سابقة، اعتمدت عارضات Prabal Gurung أقراط متدلية طويلة وموديلات أخرى أزدانت بالأحجار الملونة تحاكي أذواق الجريئات اللواتي يتطلعن إلى إطلالة جذابة في الفعاليات الكبيرة.





بإمكانك أيضًا أن تستوحي من ستايل عارضة دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana والتي نسقت أكثر من قرط في الأذن الواحد.



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موضة ارتداء القرط الواحد تتصدر المشهد

DRIES VAN NOTEN





برزت موضة إرتداء قرط في أذن واحدة وموضة إعتماد قرطين غير متماثلين، تبنت هذا التيار عارضات درايس فان نوتن Dries Van Noten و Claudia Li، تلك الأخيرة تميز تصميمها بالحجم الكبير والطول الذي يصل إلى الكتف، نسقي هذا الستايل مع جامبسوت أو فستان ناعم بكتف واحد.







الأقراط الطويلة نجمة شتاء 2021

GIVENCHY



طغت موضة الأقراط المتدليه التي يصل طولها إلى الكتفين على مجموعات شتاء 2021، احتوت مجموعة جيفنشي Givenchy على موديلات ناعمة غير مرصعة، فيما زينت الأقراط الكبيرة من توم فورد Tom Ford بالريش الناعم.



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نصائح إختيار الأقراط بحسب شكل الوجه



1- تناسب الأقراط الطويلة الرفيعة صاحبات الوجه الدائري والخدود الممتلئة حيث تساعد في تنحيفه وإطالته.





2- على العكس صاحبات الوجه الطويل والنحيف عليهن الإستعانة بالأقراط غير المتدليه على شكل الزر الكبير كما في الموديل الموقع من أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta، كما تلائمك أقراط الهوب الرائجة.





3- اذا كان وجهك على شكل القلب يُفضل أن ترتدي أقراط الثريا الطويلة والضخمة لتخلقي توازن بين الجبين العريض والذقن الرفيع.

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