كيفية التخلص من بقع الشيخوخة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:46 مساءً - تتعرّض بشرتنا الى تغيُّرات كلما تقدمنا في السن، وتفقد شيئاً من مرونتها، مما يؤدي الى ترهّل الجلد وتبدأ بقع الشيخوخة وعلامات تقدم العمر في الظهور على الوجه واليدين قبل بقية أجزاء الجسم. ولا يمكن تحديد عمر ظهور بقع الشيخوخة؛ نظرًا لعوامل عدّة تتدخل وتختلف من شخص لآخر، كالتعرّض لأشعة الشمس، وعدم الإعتناء بالبشرة وغيرها من العوامل.

وتُعدُّ بقع الشيخوخة مشكلة محرجة تؤثّر سلباً على المرأة، وتُعرَف أيضاً بالبقع الدّاكنة أو البقع البنية اللون أو بقع العمر، ويمكن أن تظهر على الوجه، والكتفين، والذّراعين، والظّهر، ولهذه البقع ألوان وأحجام مختلفة.

عموماً لا داعي للقلق، فالعناية الجيدة بالبشرة جزء أساسي في علاج بقع الشيخوخة. لذا، "الخليج 365.نت" يُقدم لك أفضل الوصفات المنزلية الطبيعية المضمونة والتي لا تحتوي على المواد الكيميائيّة، وغير المكلفة أيضاً، للحصول على بشرةٍ تبدو أصغر سناً، وصافيةً وخاليةً من علامات بقع الشيخوخة، في السطور الآتية:

التخلًص من بقع الشيخوخة بوصفات مذهلة

وصفات طبيعية للتخلّص من بقع الشيخوخة

إليك، أفضل الوصفات الطبيعية الآمنة والفعّالة في التخلّص من بقع الشيخوخة ومنح البشرة النضارة والإشراق.



وصفة الأفوكادو

محاربة التجاعيد

يحمي الأفوكادو البشرة من التلف؛ نظراً لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة، ويعمل على تحسين صحة البشرة وزيادة نضارتها، ويُقلّل من تجاعيد البشرة، إذ يمكن أن يعيد البشرة إلى عمرها في سن الشباب؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامينات مثل: فيتامين C و E التي تحارب خلايا البشرة التي تضر بالجلد، ويحتوي أيضاً على بعض المواد الكيميائية التي تُحفّز الكولاجين والإيلاستين، وطريقته على النحو الآتي:

نهرس ثمرة من الأفوكادو، ثمّ نطبقها على البشرة مباشرة، ونتركها لمدّة لا تقلّ عن الخمس عشرة دقيقة، ونزيلها بالماء البارد.



وصفة الخل الأبيض

تبييض البشرة



يُنقّي الخل الأبيض البشرة من الشوائب والجراثيم المترسّبة عليها،ويُفتّحُها ويبيّضها، ويزيد من نضارتها ويقيها من الجفاف، وطريقته على النحو الآتي:

نخلط ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من الماء النقي، ثمّ نضعه على قطعة من القطن النظيف، وندلّك به البقع جيداً، ونغسل البشرة بالماء الدافئ.

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وصفة هلام الألوفيرا

يحتوي هلام الألوفيرا على خصائص فعّالة في مكافحة علامات التقدّم في السن

يُحسن الألوفيرا من مظهر البشرة، كما أنَّه يحتوي على السكريات التي تُحفز إنتاج الجلد، ويُساهم في مكافحة علامات تقدم السن المبكرة، كما أنَّ الألوفيرا تحتوي على مضادات للأكسدة، والالتهابات، والأشعة فوق البنفسجية، وطريقته على النحو الآتي:

نخلط ملعقة كبيرة من الألوفيرا، وبعض من الأعشاب البحرية، وملعقة صغيرة من عسل النحل، ثمّ نطبق هذه الخلطة على البقع، ونتركها لمدّة لا تقلّ عن العشر دقائق، ونغسلها بعد مرور الوقت بالماء الدافئ.



وصفة اللوز

يُساعد اللوز في منع ظهور التجاعيد

يتكون اللوز من خصائص فعالة تعمل على منع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة، الأمر الذي يمنحها الحيوية والنضارة لتبدو أصغر سناً، كما يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الخلايا الميتة والأوساخ، وإنتاج خلايا جديدة نضرة وصحية، وطريقته على النحو الآتي:

نضع خمس حبات من اللوز في كأس يحتوي على الحليب السائل الدافئ، ونتركها لمدّة ليلة كاملة، ثمّ نضع مزيج الحليب على البشرة التي تحتوي على البقع، ونتركها لمدّة ربع ساعة، ثمّ نغسلها بالماء الدافئ.



وصفة عصير البصل

يُعدّ البصل علاجًا فعالًا في التخلّ من تصبغات البشرة

يحتوي البصل على فيتامين ج، الذي يساعد على جعل البشرة مشرقة، ويحتوي أيضاً على فيتامينات تعزز صحة البشرة وتجعلها بشرة شابة تبدو أصغر سناً، مثل فيتامين هـ، وفيتامين أ، وفيتامين جـ، ويعتبر البصل معقماً فعالاً يعمل على التخلص من البكتيريا الناتجة عن ظهور العديد من المشاكل الجلدية للبشرة، والتخلّص من البقع الداكنة وتصبغات البشرة المختلفة، حيث يتكون البصل من مواد غذائية عديدة، والعديد من مضادات الأكسدة، ومجموعة من الفيتامينات التي تساعد على التخلص من الندب والبقع عن البشرة، وطريقته على النحو الآتي:

نخلط ملعقة كبيرة من عصير البصل، وملعقة كبيرة من عصير الثوم، ثمّ نطبقها على البقع لمدّة خمس عشرة دقيقة، ونغسلها جيداً بالماء الفاتر.

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