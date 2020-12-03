زوجة أحمد الشيخ بعد فسخ عقده مع الأهلي: "مخدش فرصة حقيقية"

علاقات و مجتمع

قررت ندى محمد، زوجة لاعب الأهلي السابق، أحمد الشيخ، دعم زوجها، عقب رحيله عن النادي الأهلي بعد فسخ عقده بالتراضي، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مؤكدة أنه لم يحصل على فرصة حقيقية مع "الأحمر".

ونشرت "ندى" صورة لزوجها، مُعلقة، "كلامي ده كمشجعة للنادي الأهلي مش كزوجة أحمد الشيخ، كلنا عارفين إمكانيات ومهارات أحمد الشيخ، وعارفين برضه إنه مخدش فرصة حقيقية في النادي عشان يظهر مهاراته زي ما كان في نادي المقاصة وأخد أفضل لاعب وهداف لموسم ٢٠١٦/٢٠١٧".

وتابعت، "خلال تواجده الفترة دي كلها في النادي لم يحدث منه أي تصرف يقلل منه أو من النادي، لذلك واجبنا نحو هذا الشخص أن نتمنى له الخير في المرحلة القادمة، وإن ربنا يوفقه في نادي آخر أيًا كان قراره. كل واحد مسؤول عن قراراته و طموحاته وأهدافه في الحياة مثله مثل أي شخص".

واختتمت زوجة اللاعب بقولها، "ليس لنا الحق أن نختار له، ربنا يوفقك يا حبيبي في الخطوة المقبلة".

وفسخ النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتراضي لتنتهي مسيرة اللاعب مع القميص الأحمر.

وأصبح الشيخ ثاني لاعب يفسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي، بعد زميله السابق صالح جمعة.

وكان الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قرر استبعاد الشيخ من قائمة الفريق الأحمر التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، السبت المقبل، في نهائي كأس مصر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان مصدر مسؤول في الأهلي، أكد أن النادي اتفق مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، على أن يكون الاستغناء الذي سيحصل عليه موجها من النادي الأهلي إلى النادي الذي سيتعاقد معه اللاعب.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الوطن سبورت"، أن هذا الإجراء يأتي حتى لا ينتقل اللاعب إلى الزمالك أو بيراميدز.