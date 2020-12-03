"أمهات مصر" في يوم ذوي الإحتياجات الخاصة العالمي: نتمنى رفع الوعي بقضيتهم

ماما

قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التحية والتقدير للأمهات والأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصصه من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت "عبير"، في بيان لها: "كل الدعم لأمهات أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على المثابرة والجهد المبذول، لدمج أبنائهم في المجتمع، ومحاولتهم المستمرة لتواصلهم مع الآخر"، مطالبة بتذليل كل الصعوبات لكافة الأمور لما يتعرضن له خلال حياتهم اليومية.

وطالبت عبير، في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نشر الوعي بين المجتمع وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة، والعمل على دعمهم ودمجهم وتمكنيهم في المجتمع، ليعيشوا حياة نفسية وصحية سليمة.

وشددت "عبير"، على زيادة الدعم الإعلامي لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع برامج توعية لكيفية التعامل معهم، ونشر ثقاقة تقبل الآخر، كما طالبت بتغيير اسم اليوم العالمي لذوي الإعاقة إلي اليوم العالمي لذوي الهمم، مراعاة ودعما وتشجعيا لهم.

ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

أُعلن الاحتفال السنوي باليوم الدولي للأشخاص لذوي الاحتياجات الخاصة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة . ويُراد من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، وإذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كل جانب من جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.