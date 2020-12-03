انفصلت عن معز مسعود بعد 6 أشهر: قصة زواج بسنت نور الدين والداعية

علاقات و مجتمع

تصدرت اليوتيوبر والمرشدة السياحية، بسنت نور الدين، الزوجة السابقة للداعية معز مسعود، محركات البحث على الإنترنت، عقب ظهورها مساء أمس بفعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت "بسنت" بفستان واسع وطويل، تميز بفتحة الـ"v" مرتدية معه سترة بلون الأوف وايت، كما اعتمدت على الحجاب الستان، باستايل "اللفة السورية" التقليدية، مع مكياج بسيط للغاية.

وشاركت طليقة الداعية معز مسعود، الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة "بالبساطة دي".

ويأتي ظهور بسنت، بالتوازي مع إعلان الداعية معز مسعود، ارتباطه رسميا بالفنانة حلا شيحة، عقب انفصاله عن الفنانة شيري عادل، التي تزوجها بعد بسنت.

وتعود قصة بسنت نور الدين، والداعية معز مسعود، إلى انتشار صورة بفستان زفاف محتشم، وحجاب تقليدي، وهي تتشبث بذراع الدعاية، كإعلان منهما على الزواج، وسط احتفاء واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتهي القصة في 6 أشهر فقط.

طلاق بسنت بعد 6 أشهر من مسعود

6 أشهر فقط، كانت عمر الزيجة التي جمعت بين الداعية، والمرشدة، التي انتهت وسط شائعات بان الأخير لم ينفصل عن زوجته الأولى.

وكتبت بسنت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حينها تقول، "هي الحياة كده قدر بيسوقنا لقدر.. ربنا قدّر واداني شُهرة في فترة قصيرة، بعدها قابلت قَدَري الآخر وهو منفصل عن زيجته الأولى من فترة وتزوجنا.. لكن في الآخر الدنيا دنيا والأشياء ليست دائما تبدوا كما نتمنى.. الحمد لله تم انفصالي مؤخرًا".

وتابعت، "الحياة لن تقف عن تلك الخطوة لكنها ستكمل حياتها، منوهة إلى أنها في الفترة الحالية ستركز على طريقها لتقديم محتوى أقوى".

ولجات بسنت إلى تلك الخطوة بسبب ما أثير بشأن إقدام مسعود على الزيجة دون انفصاله عن زوجته الأولى، الأمر الذي نفاه أحد الأصدقاء المقربين مؤكدا أنه تزوج بسنت بعد فترة طويلة من انفصاله.

صديق معز يكشف التفاصيل

وكان محمد فتحي، أحد أصدقاء معز مسعود، كتب تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سرد فيها قصة ارتباطه ببسنت، حيث أكد أن قصة الثنائي بدأت بعد إنتاج شركة معز برنامجا لبسنت في 2016، وكتب معز تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، يمدح فيها فيديوهات المرشدة السياحية، شاكرا جهدها للتعريف بتاريخ مصر، قائلا "جميل أن تعيد اكتشاف تاريخ بلدك وجمالها نتيجة جهد يستحق الاحترام.. سعيد بفيديوهات بسنت نور الدين عن مصر".

وفي ذات السياق، أضاف فتحي: "أول حاجة ممكن تتقال منعًا للقيل والقال إن معز (كان) متجوز.. وأنه انفصل عن زوجته من فترة، بس إحنا آسفين أنه ما بلغش السوشيال ميديا؛ لأنه بيعتبر أن ده أمر خاص لا يجب الخوض فيه".

وأضاف: "ثانيها: بسنت اشتغلت مع معز، والكلام ده حصل بعد الانفصال والله، وكنت شاهد عليه شخصيًا، وأن (أكاميديا) الشركة اللي بيشارك في ملكيتها معز مسعود، أنتجت آخر فيديوهات لبسنت.. يعني البنت مش خطافة رجالة، وتالتها إمبارح كان جواز على سنة الله ورسوله، يعني إشهار، فلازم الناس تعرف".