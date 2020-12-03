بحجاب وعباية.. انتقادات لـ زينب زوجة أحمد حسن: "بيصوروا الناس وهما بيدوهم أكل"

علاقات و مجتمع

عادت زينب، زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، لإثارة الجدل مجددا، فبعد ابتعادهما عن الأضواء لفترة بسبب حبسهما على خلفية التشهير بطفلتهما "آييلين"، وبعد خروجهما وارتداء "زينب" الحجاب وعباءة سوداء، عادت "اليوتيوبر" بفيديو جديد أثار الجمهور ضدها.

وأظهر الفيديو الجديد "زينب" وهي في ثوبها الجديد، مرتدية عباءة سوداء فضفاضة، وحجاب تقليدي، وتقوم بتوزيع الوجبات على الأشخاص بالشارع، ما جعلها تتعرض لموجة كبيرة من الانتقادات، بسبب تشهيرها بالفقراء.

وحرصت "زينب" على توثيق الموضوع، وتصوير بعض عمال النظافة وهم يتسلمون الوجبات في مقطع فيديو، نشرته بعنوان: "وزعنا ١٠٠ وجبة فراخ على الناس فى الشارع (بكيت)".

وكالعادة، أثار الفيديو استياء مستخدمي السوشال ميديا، بسبب تصويرهما الفقراء والمتاجرة بهم، حيث كتب البعض قائلين، "مش طبيعين والله.. إزاي يصوروا الناس وهما بيدوهم أكل"، وكثير من التعليقات تدور في السياق نفسه.

قصة أحمد حسن وزينب

وفي سبتمبر الماضي، نشر أحمد حسن، أول صور تجمعه بزوجته بعد واقعة القبض عليهما بتهمة الإتجار بالبشر، والإفراج عنهما بعدها، وفاجأ متابعيه على "إنستجرام"، بعودة زينب للظهور بالحجاب مجددًا، مطلة بطرحة سوداء اللون، وفستان أسود طويل وفضفاض مزين بنقوش بيضاء، فيما ارتدى حسن، أزياء كاجوال قاتمة اللون، خلال احتضانه وتقبيل زوجته.

وعلق اليوتيوبر قائلا، "الحمد لله"، كما نشر صورتين عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، قائلا: "سنعود قريبا"، وسط تفاعل متابعيه مع المنشور، حيث حصد "الإستوري" ما يقرب من 100 ألف إعجاب، ومئات التعليقات خلال فترة قصيرة، أبرزها: "مبروك على الحجاب"، و"يارب تكون التجربة دي غيرت في حياتكم"، و"ياريت تكونوا اتعظتوا من اللي حصل".