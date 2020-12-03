مريم الخشت بالأحمر الناري في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

تألقت الفنانة مريم الخشت على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة جذابة.

وارتدت مريم طويل باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس أمس، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.