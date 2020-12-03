إيمان العاصي تتألق بفستان قصير في تاني أيام القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبد الناصر:

ظهرت الفنانة إيمان العاصي على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة جديدة.

ارتدت إيمان فستان قصير مزيج بين اللون الأسود والكافية، تميز الفستان بأكمام وفتحة عند منطقة الصدر.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون النبيتي.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.