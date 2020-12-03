ساحرة.. ريا أبي راشد تتألق بالأبيض في تاني أيام القاهره السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير محمود عبد الناصر

تألقت الإعلامية ومقدمة البرامج ريا أبي راشد خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، بإطلالة ناعمة.

ارتدت ريا فستاناً طويلا، باللون الأبيض، بصيحة one should، مزينا بالكامل بالتطريزات الناعمة، بقصة mermaid.

واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على أحدي الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان الترابية.

واعتمدت كلاتش ميتاليك، مع إكسسوارات ماسية ناعمة.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.