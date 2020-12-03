ملكة الريد كاربت.. من هي صاحبة الإطلالة الأجمل بافتتاح القاهرة السينمائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربيت خلال حفل ختام افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي انطفلت فعاليه أمس الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

العديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي في افتتاح المهرجان؟

مصممة الأزياء وناقدة الموضة زينب الشوربجي، ترى أن الفنانة أروى جودة تستحق هذا اللقب، إذ كانت إطلالتها ملكية، والفستان من توقيع "Stephane Rolland Paris Haute Couture"

وقالت الشوربجي: "أروى ارتدت فستانا مالكيا في غاية الرقي والأناقة مطرزا من عند الرقبة مع قصة الظهر المفتوح والزيل الملكي وقصة أكتاف الظهر".

وأضافت لـ"الخليج 365"، هذا الفستان مناسب جدا لجسم الفنانة، من حيث طول الرقبة وعرض الأكتاف وشكل الظهر من الخلف، وتشعر أنه صُمّم خصيصا لها، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمجوهرات والمكياج كانت مناسبة وملائمة للغاية.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية؛ وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.