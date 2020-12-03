بإطلالة شبابية وملامح مختلفة.. هالة صدقي بلوك جديد في آخر ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي ظهرت الفنانة هالة صدقي بلوك جديد، اذ ارتدت تيشرت باللون الرصاصي وسويت شيرت باللون الكاشمير، وذلك خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي " إنستجرام". واختارت هالة أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا، واتجهت إلى الظهور بإطلالة جديدة، بدّلت من ملامحها إلى حدًا كبير، حيث قررت تغطية جبهتها بخصلات الشعر وتمويج باقي خصلات الشعر على جانبي وجهها. واعتمدت هالة لوك مكياج جديد قويا، يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود.

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