أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر لمس هذه الأماكن بعد غسل اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر لمس هذه الأماكن بعد غسل اليدين

يتجاهل العديد من الأشخاص تعليمات السلامة للوقاية من الفيروس مثل لمس بعض الأماكن خاصة بعد غسل اليدين.

لماذا يشكل خطرا؟

فيروس كورونا قد يتواجد في بعض الأماكن مثل مقابض الأبواب، الحنفية، أسطح المكاتب بعد غسل اليدين، وقد ينتقل إليك حال لمسها.

كيف نحمي أنفسنا؟

قم بإمساك هذه الأماكن بالمناديل الورقية، لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.