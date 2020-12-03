ريا أبي راشد تنشر صورة جديدة لفستانها من مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي

شاركت الإعلامية ريا ابي راشد متابعيها مجموعة صور جديدة وذلك عبر حسابها الشخصي " فيسبوك".

ارتدت ريا في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مساء أمس، فستانا طويلا، باللون الأسود، مزينا بالورود وجاء مفتوح الصدر على شكل حرف "V" بدون أكمام محدد الخصر، واعتمدت تسريحة شعر ويفي، وذلك اثناء حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال ٤٢.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.