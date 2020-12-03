الباتشورك يعود بقوة في العام 2021 فكيف نرتديه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:43 مساءً - موضة الباتشوورك جميلة وزاهية تبعث البهجة في القلب والعين ولكنها اقتصادية وتصب ضمن معايير الاستدامة لذا حرصاً منا على الكوكب الذي نعيش فيه وتماشياً مع الأزمة الاقتصادية التي ترافقت مع جانحة كورونا غزا الباتشوورك أسواق الموضة، واليك كل التفاصيل عن هذه الصيحة التي سترافقنا في العام 2021...

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تشكّل الموضة المستدامة من أبرز المواضيع الساخنة التي يشهدها عالم الموضة اليوم لذا تصب صيحة الباتشوورك في قلب هذا المحور نظراً لتبنيها استراتيجية ذكية تكمن في استعمال فضلات الأقمشة من عروض سابقة وتدوير الثياب المهملة من مجموعات قديمة. وطالعتنا دور عريقة مثل مارني والكسندر ونغ والكسندر مكوين وطوم فورد وغيرهم من المصممين الذين تبنوا هذه الصيحة ضمن عروض خريف وشتاء 2020-2021 فرأينا المعاطف المصنوعة من فضلات القماش والسراويل والكنزات المتقاطعة بأشكال هندسية حتى...



لِم عادت هذه الصيحة بقوة؟

كلوي 2015-2016





شهدت عروض خريف وشتاء 2020-2021 عبق السبعينات فرأينا المخمل والمعاطف المصنوعة من أقمشة تشبه أغطية السرير فلقد سيطرت أجواء الفنتدج لذا فمن الطبيعي ان يكون للباتشورك مكاناً بين هذه الصيحات. في ربيع وصيف 2016 شهد الباتشورك عودة قوية وها هو اليوم يغزو الفساتين والمعاطف والكنزات ومن أبرز القطع التي عرضت آنذاك كانت دار كلوي. (أنظري الى الصورة). وقد شهدنا في عروض ربيع وصيف 2020-2021 هذه الصيحة مستمرة.

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5 طرق لترتدي موضة الباتشورك هذا الشتاء:

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ارتدي معطف الباتشوورك الزاهي مع طقم كلاسيكي لتحدثي فارقاً كبيراً في المظهر.



ارتدي الجينز الباتشورك مع قميص أبيض قطني يمكنك أن تعقديه عند البطن، أو يمكن ان ترتدي فوقه كنزة من الصوف او حتى بلوزة بياقة عالية.

كما يمكنك كسر رتابة المظهر الكلاسيكي الموحد بجزمة قصيرة من الباتشورك او حقيبة.



يمكن تنسيق فستان منفّذ بطريقة الباتشورك مع حذاء نيود للسهرات أو حذاء ذكوري الطابع للنهار. إذ يكفي أكسسوار صغير ليتحول الزي من مسائي الى نهاري ومن عملي الى أنيق.



وأخيراً يمكنك ارتداء وشاح منفذ بطريقة الباتشورك وهو يضفي لمسة من الجاذبية على أناقتك النهارية.

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