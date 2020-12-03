قصات وتسريحات النجمات العرب 2020... تحولات جذرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:43 مساءً - لقد كان 2020 عام التغييرات والتحولات في إطلالات كثيرات من النجمات العرب، على رغم أن فيروس كورونا أرخى بثقله على عالم الموضة والجمال عموماً وإطلالات النجمات بشكل خاص. فقد لاحظنا تغيراً جذرياً في قصات وتسريحات شعر النجمات، شكلت في بعض الأحيان صدمة لمتابعيهن.

وفي هذا المقال، نرصد لك تحولات جذرية في قصات وتسريحات النجمات العرب 2020.



بثينة الرئيسي

بثينة الرئيسي



ليس غريباً على الفنانة العمانية بثينة الرئيسي اعتمادها الصيحات الجمالية الجريئة، وعشقها للتغيير الدائم، خصوصاً بالنسبة الى ألوان وقصات وتسريحات الشعر. فهي غالباً ما تبدل لون شعرها، وتعتمد صبغات شعر جديدة، كما أنها تختار تسريحات الشعر الرائجة التي تلائم شكل وجهها. إلا أنها مؤخراً، فاجأت متابعيها باعتمادها قصة الشعر القصير جداً، مع الغرة الجانبية الكثيفة والطويلة.

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هيفاء وهبي

هيفاء وهبي



لطالما تميزت النجمة هيفاء وهبي بشعرها الطويل اللامع، بلون داكن أحياناً وفاتح أحياناً أخرى. إلا أنها في الأشهر الأخيرة من عام 2020، تخلت عن شعرها الطويل واعتمدت قصة البوب القصيرة التي تصل الى حدود الكتفين. كما اعتمدت خلال 2020 لون الشعر الأشقر البلاتيني للمرأة الأولى، مما جعله عام التغييرات في إطلالات هيفاء وهبي.

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بلقيس فتحي

بلقيس فتحي



بدورها، وتزامناً مع موسم الشتاء، اختارت النجمة بلقيس فتحي لوكاً جديداً نال إعجاب متابعيها، حيث ظهرت بقصة شعر جديدة اعتمدت على الغرة القصيرة، التي تأتي منسدلة على كامل الجبين الى حدود الحواجب، لتواكب بذلك صيحة الغرة القصيرة التي اعتمدتها مؤخراً كثيرات من النجمات. كذلك، تحولت الى لون الشعر البني الفاتح الذي منحها إطلالة أنثوية دافئة.

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دانييلا رحمة

دانييلا رحمة



من جهتها، تحولت الممثلة ومقدمة البارمج دانييلا رحمة مؤخراً، من الشعر الطويل الى الشعر القصير، وتحديداً قصة اللوب مع الغرة الجانبية، مما وفر لها لوكاً عصرياً شبابياً بدا مناسباً جداً لملامحها الجذابة.

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نادين نجيم

نادين نجيم



أما النجمة نادين نجيم الذي كان 2020 بالنسبة إليها عاماً صعباً، كونها كانت من بين المصابين في انفجار مرفأ بيروت، فواكبت بدورها صيحة الغرة القصيرة مع الشعر المدرج، واعتمدت أيضاً صبغة الهاي لايت الناعم.

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فاليري أبو شقرا

فاليري أبو شقرا



ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا، تخلت أيضاً عن شعرها الطويل، وتحولت الى قصة الشعر القصير مع الغرة النصفية القصيرة. كما تحولت من الهاي لايت البني الفاتح الى صبغة الشعر الأسود.

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