علاجات منزلية لتغذية فروة الرأس الجافة: الزبادي وعصير الصبار

صحة

تتسبب تقلبات الطقس في جفاف فروة الرأس، لتبدأ العديد من الفتيات في رحلة البحث عن العلاجات التي تساعد على تغذية فروة الرأس، وتعتبر العديد من الزيوت من العلاجات المنزلية للتخلص من جفاف فروة الرأس، وفق صحيفة "times of india".

زيت جوز الهند

أولى هذه الزيوت المستخدمة في علاج جفاف فروة الشعر، هو زيت جوز الهند، ويتم من خلال الخطوات التالي:

- ضعي بضع قطرات من زيت جوز الهند ممزوجة ببضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

- سخني الخليط ووضعيه على فروة الرأس، ومن ثم تدليكه لمدة من 5 إلى 7 دقائق.

- اتركيه لمدة ساعة قبل غسل شعرك.

من الأفضل أن تتركي الزيت على فروة الرأس طوال الليل، حيث يساعد ذلك في تقليل جفاف فروة رأسك وترطيبها.

عصير الليمون

قسمي شعرك إلى أقسام، واعصري الليمون برفق على رأسك وافركيه جيدا.

اتركيه على شعرك لمدة 5 دقائق قبل شطفه وترطيبه بالطريقة المعتادة.

يساعد الليمون في موازنة درجة حموضة فروة رأسك، كما يقلل من جفافها.

عصير البصل

خذي ربع كوب من عصير البصل واخلطيه مع ملعقة كبيرة من العسل.

امزجي الخليط جيدًا وضعيه على فروة رأسك باستخدام كرة قطنية.

اتركيه لمدة 15-30 دقيقة ثم اغسليه بالشامبو المعتاد.

البصل غني بالمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في تقليل جفاف فروة الرأس.

عصير الصبار

استخرجي جل الصبار الطازج من أوراقه وأضيفي بعض الماء إليه.

امزجي الخليط جيدًا وضعيه على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو والبلسم المعتاد.

يزود الصبار فروة رأسك بالأحماض الأمينية والفيتامينات والأحماض الدهنية والسكريات.

الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات الموجودة فيه تقضي على أي عدوى وتقلل من جفاف فروة الرأس.

الزبادي

بيضة واحدة مع و2-3 ملاعق كبيرة من الزبادي الخالي من النكهات، وملعقة كبيرة من العسل واخلطيها جميعًا.

ضعي المزيج على فروة رأسك وشعرك، واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بالشامبو العادي.

الزبادي له القدرة على تهدئة فروة الرأس كما أنه يزيل الجفاف والقشرة.