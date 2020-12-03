في ذكرى رحيله.. شعبان عبد الرحيم غنى للمرأة وواجه زواج القاصرات (فيديو)

علاقات و مجتمع

تمر اليوم 3 ديسمبر، الذكرى الأولى على رحيل الفنان شعبان عبد الرحيم، الذي توفي في عام 2019، عن عمر ناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري.

نوّع الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في أغانيه بين السياسية والشعبية والحماسية، كما تطرق في أغانيه لقضايا المرأة، حيث غنى لسجينات القناطر الخيرية، وأهالي الشهداء، خلال مشواره الفني، إلى جانب مناصرته ومواجهته لزواج القاصرات، خلال إحدى أغانيه بعنوان"إياك تبيع بناتك".

وفي 20 نوفمبر عام 2017، أطلق شعبان عبد الرحيم، أغنية للتوعية بمخاطر "زواج القاصرات"، عبر برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي تامر أمين على فضائية "الحياة".

ووجّه "عبدالرحيم" أغنيته للأهالي الذين يقدمون على تزويج بناتهم في عمر مبكر، فجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "أرجوك خليك معاصر وافهم معنى الكلام، لو بنتك لسة قاصر ماتجوزهاش حرام، عيالك هما حياتك وهقولهالك مخصوص، إياك تبيع بناتك عشان حبة فلوس".

وكان الإعلامي تامر أمين أشاد بالأغنية، مؤكدًا دور أغنيات شعبان عبدالرحيم في توعية المجتمع وخاصة في القرى والأحياء الشعبية بالقضايا المجتمعية.

شعبان عبدالرحيم ينصر المرأة في أغانيه

وخلال لقاء قديم له، مع الإعلامية "سمر يسري"، في برنامج "مين فينا"، عام 2013، أعلن أنه ندم على غناء أغنيتين، إحداهما للسيدات وأخرى للرجال، فكانت الأغنية المخصصة للسيدات باسم "طظ فيكي"، والتي كانت موجهة للسيدات اللاتي يفتعلن المشاكل، "كنت عامل أغنية واتضايقت منها كان اسمها طظ فيكي، كنت أقصد بيها واحدة عملت مقلب في جوزها أو حبيبها وكان كلماتها بتقول: طظ فيكي مش هفكر تاني فيكي، الأغنية دي عملت مشاكل كتيرة بين المعجبات، عاتبوني وزعلوا".

وحاول المطرب الشعبي الراحل تفادي الموقف الذي وضع به، فألف أغنية للرجال اسمها "اتخنقت منك"، "حبيت أراضي الجو بين الستات، ولما عملت الأغنية دي للرجالة الدنيا تأزمت أكثر، والستات والرجالة بدأوا يشغلوا الأغنيتين لبعض، وحد من صحابي هو ومراته، بقوا يشغلوا الأغنيتين لبعض".