كورونا اليوم: أخطر يومين يمر بهما المصاب.. و4 أعراض قد تظهر بعد التعطيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الفيروس يهدد قلوب الأطفال

تعرض رضيع يبلغ من العمر شهرين وقع تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19"، لإصابة في عضلة القلب وفشل فيه، على غرار مشاكل القلب المرتبطة بـ"كوفيد-19" لدى البالغين.

ووفقا لحالة نشرت في مجلة JACC، تعافى الرضيع مع وظائف القلب الطبيعية وخرج من المستشفى دون أدوية قصور القلب، وفقا لروسيا اليوم.

4 أعراض قد تظهر بعد التطعيم ضد كورونا

حددت مذكرة بشأن التطعيم في موسكو، بدقة الأعراض المحتملة التي يمكن أن تظهر بعد تلقي لقاح "سبوتنيك V".

وأشار هذا الدليل إلى أن نحو واحد من كل عشرة مرضى تم تطعيمهم بأول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم قد يشعر بالحمى أو القشعريرة أو الضعف أو الغثيان، وقد يعاني 1.5٪ من انسداد الأنف أو الحلق، وفقا لروسيا اليوم.

تحذير من خطورة فقدان حاسة الشم

قال رئيس قسم الأنف والحنجرة في الوكالة البيولوجية الطبية الروسية، ألكسندر ميلنيكوف، إن من أصابه الفيروس التاجي يمكنه أن يستعيد حاسة الشم خلال أيام معدودة، بحسب خطورة إصابته.

وأشار الخبير إلى أن المريض يمكن ألا يحس بروائح في فترة تتراوح بين يوم واحد و5 أيام. إلا أنه حذر من خطورة فقدان حاسة الشم نهائيا، وفقا لروسيا اليوم.

أخطر يومين يمر بهما المصاب بكورونا

حدد الطبيب الأوكراني أندري بينكوف الفترة الأكثر خطورة بالنسبة للمرضى بعدوى "كوفيد – 19".

ولفت بينكوف في مقابلة صحفية إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بيومي 9-10، حين يظهر ضيق في التنفس، وتتجلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وفقا لروسيا اليوم.