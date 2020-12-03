منة شلبي وتامر حسني يرقصان في افتتاح "القاهرة السينمائي" (فيديو)

علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمع الفنانة منة شلبي وتامر حسني، خلال رقصهما على الأغنية الجديدة التي أهدها الأخير لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وظهرت "منة" بفستان أزرق قاتم، والذي تميز بأنه بدون أكمام وطويل، وغير منقوش، وبفتحة جانبية طويلة، خلال تمايلها مع "تامر"، على نغمات أغنية الجديدة.

وأطلت الفنان خلال حفل الافتتاح، بدلة مودرن سوداء اللون مع قبعة صغيرة الحجم، متخلي عن رابطة العنق الطويلة.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت آلاف المشاهدات وتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بحبهم مع بعض جدا"، و"كل ما أشوفهم سوا.. أفتكر فيلم (نور عيني)"، و"رقصها كله خفة ودلع".

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، مساء أمس تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخصص المهرجان، اليوم الخميس، لعرض فيلم "الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.