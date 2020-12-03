7 معلومات عن جورجينا صاحبة الملابس الجريئة في المهرجانات

لايف ستايل

أزياء جريئة ومكشوفة، ظهرت بها الفنانة جورجينا طواف، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، مساء أمس، بدار الأوبرا المصرية، لتواصل "استايلات" الملابس الجريئة، التي اشتهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة.

وظهرت "جورجينا" بالأمس، بفستان "وان شولدرز"، فضي لامع، مكشوف البطن، وبفتحة جانبية طويلة، مع اختيارها مكياج سموكي، عقب أسابيع من لفتها الأنظار بإطلالتين جريئتين في "الجونة السينمائي".

وظهرت في الجونة بـ"استوميك" باللون الرمادي مفتوح من منطقة الصدر، و"جيبة بيضاء" طويلة بفتحة من الأمام، لتختار ارتداء فستان شفاف بكتف واحد خلال حفل ختام المهرجان.

من جورجينا طواف؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن جورجينا طواف، خلال النقاط التالية.

- اسمها الحقيقي جورجينا جوزيف طواف.

- درست رقص الباليه في العشرينات من عمرها.

- خاضت أولى تجاربها التمثيلية العام الماضي، بمشاركتها في مسلسل "الزوجة 18".

- جسدت شخصية "أماني" في مسلسل "حواديت الشانزلزية".

- شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" أمام النجمة يسرا.

- يتابعها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أكثر من 460 ألف حساب.

- تعد مستخدمة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "إنستجرام"، من خلال مشاركة جمهورها إطلالتها وحياتها اليومية.