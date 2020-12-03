"الستوميك" موضة النجمات في افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)

لايف ستايل

شهدت أمس دار الأوبرا المصرية فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وتلألأت القاعات بنجمات الفن، اللائي حرصن هذا العام على ارتداء الفساتين "الستوميك"، وتتميز بأنها مفتوحة من منطقة البطن.

وتنوعت الفساتين بين الفتحات المعقولة إلى الجريئة، والتي أظهرت تفاصيل الجسد، أو كانت ساترة، تكشف منطقة بسيطة.

ومن أبرز النجمات اللاتي ارتدين فساتين سهرة مفتوحة من منطقة البطن ونالت إعجاب الجمهور الفنانة هنا الزاهد، وزوجة الفنان كريم فهمي.

وارتدت الفنانة درة فستان منفوش من اللون الموف، لتوثق بذلك ظهور رائع لها كعروس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتميز فستانها بفتحة صغيرة من عند منطقة البطن.

أما أجرأ إطلالة في المهرجان فكانت من نصيب البلوجر العالمية ريم الطايف الشهيرة بـ"ريموشكا"، والتي أطلت بفستان من اللون الأبيض مكشوف تماما عند منطقة البطن، وأسفل الصدر.

ويذكر أنه شهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد حضورا خاصا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيجري التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها، الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.