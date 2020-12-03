"مشكلة في بطانة عبير صبري".. "شرطة الموضة" تحلل إطلالات نجمات "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

حرص ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا الذي اشتهر بموقع إنستجرام باسم "شرطة الموضة"، على انتقاد إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42 التي انطلقت مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح أمس، تألقت النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن لإيلي حنا تعليقا على إطلالات النجمات، حيث قيّم عبر صفحته على "إنستجرام"، أبرز إطلالات النجمات ووضع درجة لكل واحدة من 10.

- عبير صبري:

علق إيلي حنا على إطلالة الفنانة عبير صبري قائلا: "بطانة الفستان مش حلوة ومش مظبوطة، بالإضافة إلى أن الفستان غير جيد خصوصا عند منطقة الخصر، تستحق (1.5 من 10).

- إلهام شاهين:

يرى "حنا" أن استايل فستان النجمة إلهام شاهين قديم، بالإضافة إلى أن لونه لا يتماشى مع بشرتها ما جعلها باهتة، فضلا أنه من عند منطقة الخصر غير جيد، ولكن المكياج جيد، على عكس الأساور كانت غير جيدة والحقيبة ليست مناسبة، تستحق (2/10)

- درة:

أشاد إيلي بجمال فستان الفنانة درة من حيث التستايل واللون، بالإضافة إلى أنه مناسب للسجادة الحمراء، وتسريحة الشعر والمكياج والمجوهرات موفقة، واختيارها للحقيبة السوداء كان موفق جدا، ولكن التصميم عند منطقة العنق كان غير جيد، تستحق (9.25/10).

- ياسمين صبري:

علق حنا قائلا: "جسم ياسمين من الأجسام الحساسة نوعا ما لأن أكتافها عريضة ولابد أن تنتبه الفنانة ياسمين على قصة الفساتين من الجزء العلوي، ولكن ولا مرة انتبهت لهذه النقطة".

وأضاف إيلي، أن الفستان كان غير موفق وقصة الصدر والقفازات العالية جعلوا أكتافها عريضة أكثر بشكل غير لائق، فضلا عن أن الفستان بمنطقة الصدر غير مناسب، والشعر غير مرتب، أما المكياج كان جيد، تستحق (4/10).

- هنا الزاهد:

ذكر إيلي حنا أن فستان الفنانة هنا الزاهد كان موفق جدا وإطلالتها كانت كلاسيكية وأنيقة، بالإضافة إلى تصفيفة شعرها ومكياجها الناعم كانوا مناسبين جدا مع الفستان، تستحق (8.5/10).

- هبة مجدي:

قال حنا إن إطلالة الفنانة هبة مجدي كانت أنيقة ومرتبة وخالية من الابتذال ومناسبة للمهرجان، واختيارها لتصفيفة الشعر والمكياج والمجوهرات كان موفق جدا مع لون الفستان، تستحق (8.5/10).

- رايا أبي راشد:

أعجب إيلي حنا بفستان الإعلامية ريا أبي راشد، وقال إنه أنيق وجميل ومرتب، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمكياج والمجوهرات متناسقين مع الفستان، ولكن فتحة الصدر كانت غير جيدة، تستحق (8.25/10).

- مي سليم:

علق إيلي على إطلالة الفنانة مي سليم قائلا: "الواضح إن مي أعجبت بإطلالة الفنانة هدى الاتربي بختام مهرجان الجونة وارتدت نفس الفستان ولكن باللون البرغندي، وبالرغم من ذلك فستان مي كان موفق وأنيق واللون مناسب لها"، تستحق (8.5/10).

- دينا:

اعترض على إطلالة الراقصة دينا، وذكر أن الفستان غير مناسب لها وضيق عند منطقة الصدر بجانب وقفتها على الريد كاربت كانت غير صحيحة، والأقراط كانت غير موفقة، تستحق (2/10).

- إيمان العاصي:

أعرب إيلي عن إعجابة بإطلالة الفنانة إيمان العاصي، وقال إن الفستان كان مناسب لها جدا والمكياج وتصفيفة الشعر وتنسيق المجوهرات والحقيبة كانوا موفقين جدا، تستحق (9/10).