هذه الأعراض تنذر بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة أعراض ارتفاع ضغط الدم، والتي تتمثل في الصداع والدوار وطنين الأذن وخفقان القلب بشكل غير منتظم ونزيف الأنف.
وأوضح المركز أن ضغط الدم يكون مرتفعا إذا كان أكثر من 140/90 ميليمتر زئبقي عند قياسه عدة مرات في توقيتات مختلفة، محذرا من أن عدم علاج ارتفاع ضغط الدم يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، التي قد تؤدي إلى الوفاة.
وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم من خلال الإقلال من تناول الملح مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية وتجنب مواقف التوتر والضغط النفسي.
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