أبرزهن صبا مبارك وياسمين صبري.. الأسود يسيطر على إطلالات افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- محمود عبد الناصر

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وتألقت نجمات الفن النجمات بإطلالات متنوعة على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، وتميزت الإطلات بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيطر اللون الأسود على إطلالات النجمات في حفل الافتتاح، وفي التقرير نستعرض أبرز النجمات الذي سيطر على إطلالتهن اللون الأسود.

- عبير صبري:

ارتدت الفنانة عبير صبري فستانا باللون الأسود اللامع، وهو شفاف من منطقة الصدر والأكمام، واعتمدت تسريحة شعر "كعكعة" مرتفعة مع غرة منسدلة.

- ريم مصطفى:

ارتدت الفنانة ريم مصطفى جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، ومكشوف عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- دينا فؤاد:

وارتدت الفنانة دينا فؤاد فستانا باللون الأسود مزودا بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- مها الصغير:

واختارت الفنانة مها الصغير فستانا أسودا طويلا لامعا بقصة "On Shoulder"، تميز بالتطريزات اللامعة، أما عن مكياجها فاعتمدت مكياجا سموكي هادئا، مع تسريحة شعر ويفي، وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

- منة شلبي:

وظهرت الفنانة منة شلبي بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الكب، ويتميز بوجود الكشكات عند منطقة الخصر، وفتحة ساق كبيرة، واعتمدت "منة" مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وأسورة وخاتم، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-صابرين:

وظهرت الفنانة صابرين بفستان باللون الأسود، وتميز الفستان بأكمام شفافة وبالتطريزات من على منطقة الصدر، واعتمدت صابرين مكياجا قويا واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

- ياسمين صبري:

ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستان باللون الأسود، وتميّز الفستان بقصة الكب، وتزيّن بالتطريزات عند الصدر، وبالنقوشات من الأسفل. أما مكياجها فكان قويًا، فضلا عن أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

- إنجي علي:

ارتدت الإعلامية إنجي علي فستانا طويل باللون الأسود، بقصة الكات دون أكمام، ونسقت مع شال باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

-صبا مبارك:

ارتدت صبا فستانا طويلا، باللون الأسود، بقصة الكب، تميز الفستان بالكشكات عند منطقة الخصر وفتحة ساق، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.