"حكم نهائي على العشيق".. تطور جديد في إنكار أب لنسب أطفاله الـ3

علاقات و مجتمع

عامين كاملين، أمضاهما محمد هادي في أروقة المحاكم، يتهم زوجته "تغريد.س" بخيانته مع "عبدالمنعم. ص"، لمدة قاربت 10 سنوات، لينتج عن تلك العلاقة غير شرعية 3 أطفال مسجلين باسم الزوج، وفي تطور جديد في القضية، أصدرت محكمة جنح مستأنف قليوب، حكما ضد العشيق بالسجن 3 سنوات.

بهاء الدين: زوجتي هاربة خارج القاهرة

"ده حكم نهائي على العشيق، ومفيش استئناف فيه".. بتلك الكلمات يوضح المستشار حمدي بهاء الدين، محامي "هادي" حيثيات الحكم القضائي في القضية رقم 3390، مضيفا لـ"الوطن" أنه جرى القبض على "عبدالمنعم" في محل إقامته في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ويتابع حديثه، بأن الزوجة هاربة خارج القاهرة، ولم يتم العثور عليها حتى الآن، موضحا: "هي لسه ليها استئناف على الحكم ضدها بـ3 سنين سجن في نفس القضية".

يؤكد محامي الزوج، أنه لا تزال قضية إنكار نسب الأبناء الثلاثة مستمرة أمام محكمة استئناف الأسرة، إلا أن موقف موكله بات أفضل بعد الحصول على حكم نهائي ضد زوجته والعشيق، مردفا، بأنه في حالة إثبات عدم نسب الأطفال لـ"هادي"، سيجري إصدار شهادات ميلاد جديدة لهم باسم الأم فقط مع حذف اسم موكله.

عقد إيجار ورسالة.. مستندات الإدانة في قضية إنكار أب نسب أبنائه الثلاثة

وسبق أن انفردت "الوطن"، بنشر المستندات المقدمة للمحكمة، على اعتبار أنها "دليل إثبات" على خيانة تغريد لزوجها، من بينها عقد إيجار لشقة باسم المتهمين بالزنا، اللذين قدما أنفسهما على أنهما زوجان، والتي تدعم شهادة حارس العقار في التحقيقات الرسمية، بأنهما قدما له الأطفال الثلاثة على أنهم أبناؤهما.

وأرفق المحامي ضمن المستندات صورة من رسالة إلكترونية عبر تطبيق "ماسنجر" أرسلت إلى زوج تغريد، من شخص مجهول يخبره فيها بعنوان الشقة التي استأجرتها زوجته وعشيقها، مشيرا إلى اسمه رباعيا الذي تطابق مع الاسم الذي ورد في عقد الإيجار.

ويشير العقد إلى أن الزوجة وعشيقها استأجرا شقة سكنية في الطابق الأول بمنطقة شبرا الخيمة، لمدة عامين تبدأ في 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2020، مقابل 2800 جنيه في الشهر الواحد.