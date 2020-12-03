قبل انتهاء عدتها.. رئيس "الفتوى الأسبق": ارتباط حلا شيحة بمعز مسعود "حرام شرعا"

علاقات و مجتمع

انفصلت الفنانة حلا شيحة عن زوجها الكندي منذ فترة، تاركة له نصف أبنائهما، وأخذت طفل وفتاة، حيث تمكث في مصر منذ ما يزيد عن سنتين، إلا أن الطلاق لم يقع حينها أو بعدها مباشرة.

وأعلن طارق فودة، محامي ستيف مارك، زوج الفنانة حلا شيحا، في 4 أكتوبر الماضي، انفصال موكله عن زوجته رسميا، داخل مقر الشهر العقاري بالإسكندرية، نظرا لأن الزواج تم في نفس المحافظة.

وفي ذات الوقت، برأت حلا شيحة زوجها من جميع النفقات ومستحقاتها، إذ إن الطلاق جاء بناء على رغبة الطرفين، وجاء الإعلان بعد شائعات ارتباط الفنانة بالداعية والمنتج الفني معز مسعود، منذ شهر أكتوبر الماضي، ما أثار حولهما الكثير من الجدل، خاصة أن حلا شيحة لم تعلن رسميا أنه تم طلاقها، وإنما اكتفت بالقول إنها منفصلة عن زوجها الكندي.

وياتي إعلان ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود، أمس، وتصريحات الثنائي صراحة أنهما يعيشان قصة حب، قبل انتهاء مدة عدتها، التي تقدر بحوالي 3 أشهر، تنتهي في 4 من يناير المقبل، وإذا كانت حائض فهي 3 حيضات مدتها تقريبا 62 يوما، تنتهي في 6 ديسمبر الجاري، في كلا الحالتين فقد ارتبطت حلا شيحة قبل انتهاء عدتها من زوجها الكندي.

وبحسب ما أكده الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، فإن عدة المرأة شرعًا تبدأ عند التلفظ بالقول "أنتي طالق"، وهو ما حدث في حالة حلا شيحة يوم 4 أكتوبر الماضي، بحسب المحامي، إلا أنه قانونًا فإن عِدة المطلقة تبدأ عقب توثيق الطلاق رسميًا.

وعن مدة انتظار الفنانة للزواج مجددًا عقب الطلاق رسميًا، أكد رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن عدة المرأة المطلقة 3 أشهر، أي 90 يومًا حتى تستطيع الزواج من غيره، أما إذا وقع الطلاق وهي حائض، فإن عدتها 3 حيضات، وهو ما قاسه العلماء بنحو 62 يومًا فقط.

خطوبة المطلقة قبل انتهاء عدتها حرام شرعا

رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال ورد إلى دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق، يسأل: "هل يجوز خطوبة المطلقة قبل انتهاء عدتها؟"، قائلا: "من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا، سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعى أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء".

وأكمل جمعة: "أما خطبتها تعريضًا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها فى قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى أنفسكم) ومعنى: (أكننتم فى أنفسكم) أى: أضمرتم فى أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة، لأن الكلام فى شأنهن، إذ قال تعالى فى الآية التى سبقتها: (والذين يتوفون منكم ويذرون أَزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا)، وأجاز الشافعية فى الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن، لانقطاع سلطة الزوج فى إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها".

ارتباط حلا شيحة ومعز مسعود رسميا

أعلنت الفنانة حلا شيحة، أمس، أنها تعيش قصة حب مع الداعية معز مسعود، قائلة صراحة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنه "حبيبها"، و"منتظراه".

وأكملت في تعليقها على أغنية كان قد أهداها لها، مؤكدا أن طريقهما واحدا، وأعادت هي نشرها مرة أخرى: "هذا ما أنت عليه حبيبي، معز مسعود، كل ما تحدثت عنه في هذا الفيديو عن الحقيقة والحب والجمال".

وتابعت الفنانة حديثها بالتغزل في مسعود: "ولتعارفوا، كلام من القلب أنا كنت محتاجة أسمعه، وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل و مهم".

وأشارت شيحة، خلال تعليقها: "‎الفيديو ده مهم، وأنت مهم ومؤثر، وأنا عارفة كويس أنت إيه وجواك إيه، وكل الناس اللي بتحبك عارفين، وعندك لسة طريق كبير مستنيك وأنا كمان، فخورة إني في رحلتك".

ليكون ذلك بمثابة إعلان رسمي عن ارتباط الثنائي، بعد جدل الشائعات حول الارتباط.