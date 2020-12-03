قفازات وفساتين.. إطلالات ملكية للفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

لايف ستايل

قفازات متباينة الأشكال، تجملت بها العديد من الفنانات على السجادة الحمراء، لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي انطلق مساء أمس داخل أروقة دار الأوبرا المصرية، حيث فضل بعضهن الظهور بإطلالات ملكية خلال تلك الفعالية الفنية.

"هن" رصد أبرز الإطلالات الملكية للفنانات خلال حفل افتتاح "القاهرة السينمائي"، خلال الفقرات التالية.

ياسمين صبري

أطلت الفنانة ياسمين صبري، بفستان أسود منفوش بكثافة، وبدون أكمام، فضلا عن أنه مرصع بفصوص ملونة لامعة حول منطقة الصدر، مع قفازات من القطيفة.

رانيا منصور

اختارت الفنانة رانيا منصور، ارتداء قفازات بيضاء طويلة، مع فستانها فاتح اللون، الذي يشبه التصميمات حقبة الستينات، والذي تميز بأنه طويل وغير منقوش، ومزود بذيل "منفوش" وقصير.

نورهان منصور

سارت الفنانة نورهان منصور على خطى شقيقتها التؤام، مرتدية الـ"أستايل نفسه" مع اختلاف التصميم، حيث أطلت بقفازات سوداء طويلة من القطيفة، مع فستان قصير يجمع بين الأسود والبني الفاتح، ومزود بذيل طويل من القطيفة.

مريم الخشت

اختارت الفنانة مريم الخشت، الظروف بإطلالة رقيقة، بارتدائها قفازات قصيرة شفافة زينة بنقط سوداء، والمصنوع من الخامة نفسها لفستانها الطويل.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، مساء أمس تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.