هذه الألوان تمنح أظافرك مظهرا حيويا في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تبدو الأظافر شاحبة خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، ما يفقدها مظهرها الجمالي. وللتغلب على هذه المشكلة تنصح مجلة "Elle" بوضع طلاء أظافر ذي لون جذاب لإضفاء طابع الحيوية على الأظافر، مثل ألوان الباستيل كالبنفسجي والوردي. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن أيضا وضع طلاء أظافر يتلألأ ببريق الذهب؛ حيث تتمتع الأظافر بمظهر دافيء بفعل الجزيئات اللامعة العاكسة للضوء. ولإطلالة أكثر حيوية وجاذبية يمكن للمرأة تزيين أظافرها بطلاء يتألق بالوردي الصارخ، والذي يجعل الأظافر تبدو مفعمة بالصحة والنشاط من ناحية، ويمنحها مظهرا ساحرا يخطف الأنظار من ناحية أخرى.

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