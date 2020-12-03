تخلصت من الصور الجريئة.. قصة ارتداء مي فخري للحجاب وتركها التمثيل

علاقات و مجتمع

قررت الفنانة الشابة، مي فخري، الحديث عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية، وارتداءها للحجاب، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "مي" خلال الفيديو: "بعيد عن الناحية الدينية تمامًا ومش هندخل فيها وأنا هتكلم بشكل منطقي.. الحمد لله ربنا أتم خلقي كاملة ومعنديش مشكلة وأداني نعم كتير مش عارفة أقول إيه ولا إيه.. وهو أداني أنا النعم مش عشان الناس تتبسط بيها.. وهي نعم حبيت أحافظ عليها".

وتابعت "مي" عن شعورها حاليًا أنها في حال أفضل بكثير، كما أنها تشعر بالراحة وعدم التقيد في اختيار ملابسها: "أنا دلوقتي عندي إحساس إني أحسن، ومش متقيدة خالص أو أن شكلي مش حلو.. بالعكس مبسوطة أكتر من الأول بكتير وبلبس كل اللي أنا عاوزه بشكل محتشم ويليق مع الحجاب".

واستطردت "مي": "نفسيًا بقيت أحسن بخرج في الشارع أحسن ومفيش حد بيبص عليا النظرة اللي كل البنات عارفاها ويبقى نفسها الأرض تتشق وتبلعك.. الحمد لله مبقاش يحصل ومش باخد ذنب ناس مش قادرة تبص في الأرض أو مش قادرة تغض بصرها.. مبقاش يتبص عليا ومبقتش أتضايق لما أخرج كل حاجة بقت أحسن.. ربنا أداني نعم وأنا بحافظ عليها".

وكانت الفنانة، أعلنت ارتداءها للحجاب في سبتمبر الماضي، بعدما حذفت جميع صورها الجريئة، ونشر صورتها بالحجاب، قائلة: "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم الثبات".

الجدير بالذكر إن الفنانة كانت قد مرت بعدة مراحل، وجهتها لتلك الخطوة في النهاية، كانت قد وثقتها خلال عدة مقاطع فيديو.

ويرصد "هُن" في السطور التالية مسار مي فخري قبل الوطول للحجاب.

حذف الصور الجريئة

قررت الفنانة خلال الأشهر الماضية، حذف صورها الجريئة التي كانت تظهر من خلالها بالمايوه، وملابس البحر، وبعض الملابس الجريئة والمكشوفة.

مناسك العمرة

في 22 فبراير الماضي، شاركت الفنانة بصورة لها خلال اداءها مناسك العُمرة، حيث ظهرت بملابس الإحرام السوداء مُعلقة: "اللهم تقبل منا... ويرزقكم فرحة زيارة بيته الحمد لله".

أصحاب السوء

في إبريل الماضي، تحدثت الفنانة الشابة على تمردها على أصدقاء السوء من حولها، خلال مقطع فيديو قائلة: "أول حاجة حصلت لي في موضوع التغيير هي مرحلة أصدقاء السوء اللي مريت بيها وعديتها، وهم الصحبة اللي بتجرك للغلط، وتخليك تكسل تعمل أي حاجة لنفسك ولربنا".

وأضافت: "أنا زي أي بنت تانية بنخرج وبنقابل صحابنا وبنسهر والحاجات اللي كلنا بنعملها وبنبقى شايفين إنها عادية بس هي كوارث، لحد ما وصلت لمرحلة ما بين الشك واليقين، هل أنا متخلفة ولا هم اللي أوبن مايند، أنا وصلت لحتة توهت فيها من نفسي.. ووصلت لمرحلة أنا مش عارفة أنا مين وأنا الصح ولا هما الصح؟".

وتابعت مي فخري كلامها لمتابعيها: "لما لقيت نفسي بنزل لتحت وبقع من على جبل ومش عارفة بعمل إيه، فكرت للحظة في وسط الناس اللي حواليا، هو إيه اللي بيحصل وأنا أخرج من دا إزاي، وكل اللي حواليا بيشككوني في يقيني بقدرة ربنا على أنه يمنحني الاختيار الصحيح".

رفض التمثيل والابتعاد عن الأعمال الفنية

عادت الفنانة فيما بعد تتحدث عن رفضها بعض الأدوار الفنية، في مقطع آخر، قائلة: "الحمد لله معنديش حاجة في رمضان السنة دي، وأنا اللي اعتذرت، مع إن الحمد لله جالي شغل مغري ورهيب وفرص كتير وكان هيديني لمعان وشهرة زي ما أي حد يتمنى".

وتابعت: "قويت وقلت لأ، واعتذرت عن كل الحاجات الحلوة اللي جاتلي، ويا رب يثبتني على قرار إني أقول لأ لأكتر حاجة بحبها في حياتي اللي هي شغلي، ومعتقدش إني هيكون عندي حاجة تاني في التمثيل أو حاجة زي كدة".

ثم ظهرت الفنانة مي فخري في مقطع فيديو آخر، قائلة: "زي ما قلت لكم موضوع التمثيل مش حباه ومش عايزاه تاني، وأنا بتكلم براحتي، أنا ولا أي حاجة.. أنا عبد من عباد الله موجود، وروح موجودة اسمها مي فخري".

يذكر أن مي فخري شاركت في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" بحكاية "براد شاي"، كما انضمت للجزء الثاني من مسلسل "هبة رجل الغراب".