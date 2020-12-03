"زوجته فخورة به".. ممثلة تتحول إلى ذكر باسم "إليوت": أحب كوني شاذا

علاقات و مجتمع

أعلنت الممثلة إيلين بيج، نجمة فيلم "Juno" المرشح لجائزة الأوسكار وفيلم "The Umbrella Academy" على Netflix، أنها تحولت جنسيًا أخيرا إلى رجل.

وكتبت "إيلين" التي اختارت لنفسها اسم إليوت بيج، متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة، "مرحباً أيها الأصدقاء، أريد أن أشارككم أنني ترانس (متحول جنسي)، ضميري أصبح "هو" واسمي إليوت. أشعر بأنني محظوظ لأنني أكتب هذا، ووصلت لتلك المرحلة، أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال هذه الرحلة".

وأكمل "إليوت"، "لا أستطيع أن أبدأ في التعبير عن مدى روعة الشعور بأن أحب أخيرًا من أنا بما يكفي لأكمل حياتي بذاتي الحقيقية. لقد ألهمني الكثير مجتمع المتحولين جنسيًا" ووجه الشكر إلى مجتمع المتحولين قائلا، "شكرا على شجاعتك وكرمك وعملك الدؤوب لجعل هذا العالم مكانًا أكثر شمولية ورحمة. وسأقدم كل ما بوسعي من الدعم وسأواصل السعي من أجل مجتمع أكثر محبة ومساواة "، وذلك بحسب مجلة "فرايتي" المتخصصة في أخبار المشاهير.

وأكمل إليوت، "أنا أحب أنني عابر. وأحب كوني شاذ. إلى جميع الأشخاص المتحولين جنسياً الذين يتعاملون مع المضايقات وكراهية الذات والإساءة والتهديد بالعنف كل يوم: أراك، أحبك، وسأفعل كل ما بوسعي لتغيير هذا العالم للأفضل"، ويستخدم إليوت ضمائر هو/ وهم، ويصف نفسه بأنه متحول جنسيًا وغير ثنائي، ما يعني أن هويته الجنسية ليست رجلًا ولا امرأة.

يذكر أن بيج ممثل كندي بدأ عام 2005 بفيلم الإثارة "Hard Candy" بعد ذلك بعامين، لعب دور البطولة في فيلم "جونو" الشهير لجيسون ريتمان وديابلو كودي، حيث حصل بيج على ترشيح لجائزة الأوسكار من بين جوائز أخرى.

تشمل الأدوار البارزة Kitty Pryde في سلسلة "X-Men"، و "Inception" للمخرج Christopher Nolan، و Whip It!.

وفي العام الماضي شهد أول ظهور له كمخرج يبحث في العنصرية البيئية التي يواجهها الملونون ومجتمعات الميم الأولى في كندا، وبيج كانت واحدة من أكثر الممثلين المثليين شهرة في هوليوود.

وفي ذات السياق قالت زوجة إليوت إنها فخورة بها للغاية، خاصة بعد تحولها وشجاعتها في مواجهة المجتمع دون خجل.