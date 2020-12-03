زوجة تقيم دعوى خلع: اعترض على عريس بنته ومحضرش فرحها فقررت أخلعه

علاقات و مجتمع

كانت دائما الداعم الأول لأبنتها تلبي مختلف مطلباتها لأنها الأبنة الوحيدة، لم تكن تعلم "ميار.ك"، أن ابنتها ستتحول إلى سبب انفصالها عن زوجها.

اقدمت "ميار" 40 عامًا، على اقامة دعوى خلع بمحكمة أسرة "كيت كات" ضد زوجها بعد رفضه حضور حفل زفاف ابنته الوحيدة، اعتراضا على زواجها.

ميار: اعترض على عريس بنته..فقررت اخلعه

تروى "ميار"، بداية الخلاف الذى نشب بينها وبين زوجها عند اعتراضه على عريس ابنته الذى وجدته الأب مناسبا، حتى تبدأ حلقة من الخلافات عجزت الأم إرضاء زوجها على حساب ابنتها واختارت ارضاء الاخيرة.

استمرت الزوجة في تجهيز اجراءات حفل الزفاف دون النظر إلى رفض زوجها هذه الزيجة، اذى نفسي شعرت به الفتاة صاحبة الـ 24 عامًا، من امتناع والدها عن الحضور، جعل الأم تحاول اسعاد ابنتها وادخال الفرحة على قلبها بإقناع والدتها بضرورة الحضور.

ورغم كافة المحاولات التي بذلتها لاقناعه رفض الاقتناع، حتى لجأت لتهديد زوجها بطلب الخلع عند عدم حضور، ومع اصرار رفض الزوج كان الخلع وسيلتها التي لجأت إليها بعد سنوات من زواجهما، "كنت لازم اعمل كده علشان مشاعر بنتي اللي طلعت بيها من الدنيا وأرد الايذاء النفسي اللي سببه ليها، ولما رفض يطلقنى الخلع كان الحل الوحيد".