13 تصريحا لفتاة سقارة بعد إخلاء سبيلها: كنت بنشط السياحة وفكرت انتحر

علاقات و مجتمع

ساعات بين إخلاء سبيل سلمى الشيمي المعروفة إعلاميًا بفتاة سقارة، وبين ظهورها في بعض البرامج للدفاع عن نفسها وتوضيح كواليس "السيشن" المثير للجدل الذي قامت به في منطقة هرم سقارة الأثرية.

"الوطن"، ترصد لكم أبرز ما قالته فتاة سقارة كما يلي:

1- دفعت 1500 جنيه للحارس وهو اللي قالي البسي العباية هو خد مني 1500 جنيه دي رسوم التصريح.. وهو اللي قالي البسي العباية علشان الحراس، تمت إحالته للنيابة الإدارية.. أنا مكنتش أعرف إنه أخذ الفلوس في جيبه.

2- لست باحثة عن الشهرة، لأن محدش هيأذي نفسه، ولكن في مجالي أحب أكون أشهر وأشطر واحدة، وأنا مواطنة عادية دخلت الهرم علشان اتصور، وتم إغلاق حسابي على إنستجرام، ويوجد عليه 250 ألف متابع قبل الواقعة، وصفحة الفيس بوك، عليها 180 ألف متابع.

3-أهلي فرحوا بالسيشن.. وعندي عرب وكنت بحاول أنشط السياحة والسيشن كان عاجبهم جدا، ومفيش أي حاجة، لما شافوا رد الفعل واللي حصل اتخضوا،ودي المرة الأولى اللي أروح فيها منطقة أثرية.

4- رحت اتصور في سقارة بعد اكتشاف الـ 52 تابوتا، أنا عندى عرب ولما بنزل أى صورة العرب دول بيسألوا المكان فين علشان يصوروا فيه، كنت بحاول أنشط السياحة.

5- أنا من الثانوية العامة وأنا شغالة في موضوع الصور دي، وعندي حاليا 25 سنة، مصدر دخلي تعتبر صورة، أتمنى يكون معايا تيم، أنا بتعامل مع مصوري مصر كلهم.

6- مهنتي الأساسية هي العمل كـ "موديل" للأزياء، وبعيش من خلالها، و بكسب منها كويس، وأتلقى بعض العروض من رجال الأعمال المصريين والعرب من أجل عمل دعاية لـ"براندات" خاصة بهم.

7- أعتذر لأي حد السيشين معجبوش، وأعتذر لوزارة السياحة، وأي حد شاف إن الصور مكانتش كويسة.. أنا كنت بتصور لنفسي مش للناس.. أنا نزلته زيه زي أي سيشن تاني، لكن الناس شيرته.

8- كان فيه ناس قبل كده مش لابسين أصلا واتصوروا عند الهرم.. مش عارفة بتصريح ولا من غير تصريح.

9- أشكر رجال الشرطة، وكل الناس تعاملوا معايا باحترام، وهو درس مهم وأنا اتعلمته وعوملت بكل احترام من رجال الشرطة، وكانوا يعاملوني زي أختهم.

10- أصبت بالفزع بعد ردود الفعل التي حدثت عقب انتشار الصور الخاصة بها، رغم أن عدد كبير من الناس نشروا الصور بطريقة فكاهية.

11- لحظة القبض عليا كنت مصدومة، وفي حالة ربنا ما يوريها لحد، وفي الدور الـ12 لما لقيت الناس داخلة عليا فكرت انتحر وأرمي نفسي.

12- أنا واحدة عادية دخلت واتصورت، ومكنتش لابسة بدلة رقص زي ما عمل فنانون آخرون ليهم احترامهم في وقت سابق.

13- جلسة التصوير حققت نجاحا كبيرا في الخارج وبعض السفراء قالوا لي السيشن جميل جدا.

وغادرت سلمى الشيمي، قسم شرطة البدرشين، أمس بعد أن تبين من الفحص الجنائي أنها ليست مطلوبة في أي قضايا أخرى أو صادر بحقها أي أحكام جنائية، وسددت قيمة الكفالة المقررة من النيابة العامة، وقيمتها 500 جنيه .

ونسبت النيابة للمتهمة، تهمة تصوير صور فوتوغرافية داخل منطقة سقارة الأثرية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وقالت سلمى الشيمي، خلال التحقيق معها أمام النيابة الكلية في جنوب الجيزة: "أنا دخلت المنطقة الأثرية في سقارة بطريقة قانونية، يعني كان معايا تذكرة، وكنت لابسة ملابس محتشمة عبارة عن عباءة، وكمان كان معايا إذن بالتصوير، يعني معملتش حاجة غلط ولا خالفت القانون".