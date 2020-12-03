عائلة "فهمي" تخطف الأنظار بإطلالات متنوعة في افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حرص الكابلز الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، والفنان كريم فهمي وزوجته دانيا البنهاوي على حضور افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، المقام بدار الأوبرا المصرية.

وطلّت الفنانة هنا على الريد كاربيت بفستان طويل باييت لامع متعدد الألوان، ومزين بالتطريزات، وتميز بوجود فتحة عند منطقة الخصر، وفتحة ساق كبيرة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، أما زوجها الفنان أحمد فهمي ارتدى بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصًا باللون الأبيض، وربطة عنق وحذاء باللون الأسود.

أما دانيا البنهاوي زوجة الفنان كريم فهمي ارتدت فستان باللون البيبي بلو، بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بأنه مفتوح عند منطقة الخصر، ويتميز بوجود فتحة ساق، واعتمدت دانيا مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، أما زوجاه الفنان كريم فهمي ارتدى بدلة باللون الأسود من قماش المخمل، وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته حذاء وربطة عنق باللون الأسود.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.